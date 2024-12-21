ВСУ впервые провели атаку силами наземных роботов 21.12.2024, 14:35

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Аналитики ISW раскрыли подробности.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые осуществили военную операцию, в ходе которой вместо пехоты были задействованы исключительно роботизированные наземные системы. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на украинских военных.

По данным ISW, украинские подразделения атаковали позиции российских войск неподалеку от села Липцы, расположенного к северу от Харькова. В операции использовались роботизированные платформы, включая наземные беспилотные устройства, оснащенные пулеметами, и дроны для обнаружения и разминирования территорий. В результате атаки позиции российских сил были уничтожены.

Украинская сторона неоднократно подчеркивала, что использование технологических инноваций позволяет компенсировать нехватку живой силы. В свою очередь Россия несет огромные потери ради захвата незначительных территорий, отмечает ISW.

Украина продолжает активно развивать и совершенствовать производство беспилотных аппаратов, пишет Институт изучения войны. Так, Генеральный штаб ВСУ завершил испытания новых беспилотников, работающих на основе оптоволоконных кабелей. Такие устройства более устойчивы к радиоэлектронной борьбе, широко применяемой Россией. Кроме того, украинская компания, занимающаяся производством беспилотников, заявила о создании прототипа FPV-дрона, полностью изготовленного из компонентов украинского производства.

Заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард ранее сообщил, что начиная с 2025 года страны, входящие в «коалицию дронов» и «морскую коалицию», начнут поставки в Украину «десятков тысяч» беспилотных систем различных типов. Поллард также рассказал, что в новый пакет военной помощи Киеву, о котором стало известно 19 декабря, среди прочего войдут системы противовоздушной обороны и комплектующие к ним, передовые разведывательные дроны, беспилотные надводные аппараты последнего поколения, дроны для разминирования, барражирующие боеприпасы.

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