В российском Ростове ограничили работу интернета 3 21.12.2024, 16:07

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После атак ВСУ.

Российские власти Ростовской области ввели ограничения на работу мобильного интернета и связи, сообщает паблик «Это Ростов». Решение было принято на фоне атак украинских сил на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и химическое предприятие «Комбинат „Каменский“», расположенные в регионе, пишет The Moscow Times.

В одном из операторов связи пояснили, что ограничения введены для обеспечения безопасности. «Услуги связи временно могут работать с ограничениями по решению региональных органов власти для обеспечения безопасности. Домашнего интернета и телевидения это не коснется», — рассказали там.

Другой оператор уточнил, что ограничения, в рамках которых возможно снижение скорости в сетях 3G и 4G, будут действовать в ночное время, с 00:00 до 5:00.

Ограничения последовали за ударами Вооруженных сил Украины по важным объектам инфраструктуры Ростовской области. 19 декабря украинские силы нанесли массированный удар с использованием более 30 беспилотников и трех ракет, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. В результате на крупнейшем на юге России НПЗ возник пожар. Предприятие было вынуждено приостановить работу обеих установок первичной переработки нефти.

18 декабря ракетной атаке подверглось химическое предприятие «Комбинат „Каменский“». По информации Минобороны РФ, в результате удара было повреждено «техническое строение на территории комбината». Это предприятие является одним из крупнейших химических производств в южной части России. В тот же день Юрий Слюсарь заявил, что российская система противовоздушной обороны успешно отразила атаку из 10 ракет, однако о повреждениях на «Комбинате „Каменский“» в его отчете упомянуто не было.

Атакам со стороны ВСУ подвергается не только Ростовская область. Так, в пятницу, 20 декабря, под обстрелом оказался город Рыльск Курской области. По данным российских властей, удар был нанесен из РСЗО HIMARS. В результате погибли пять человек.

Утром 21 декабря Вооруженные силы Украины с помощью дронов нанесли удар по Казани. В городе было зафиксировано восемь прилетов, шесть из них — по жилым домам. Власти утверждают, что пострадавших нет, «Подъем» пишет о трех раненных.

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