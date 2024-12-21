Le Monde: Африканские хунты засомневались в союзе с РФ 5 21.12.2024, 19:43

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После того, как Путин «кинул» Асада.

После падения режима Башара Асада в Сирии союзные России африканские хунты обеспокоены, не бросят ли их на произвол судьбы так же, как это произошло с сирийской диктатурой. Об этом пишет французская газета Le Monde.

Издание отмечает, что сейчас Россия пытается договориться с новыми властями Сирии о сохранении своих баз хоть в каком-то виде и одновременно перебрасывает часть имущества в Ливию. Там у Кремля налажены хорошие отношения с маршалом Халифом Хафтаром, который контролирует половину страны.

Ранее сирийские и ливийские базы были важными промежуточными точками для связи России с ее африканскими союзниками к югу от Сахары – в Центральноафриканской Республике, Мали, Буркина-Фасо и Нигере.

В последние месяцы американцы усилили давление на маршала Хафтара, чтобы убедить его не расширять сотрудничество с Москвой. Возможная потеря баз в Сирии сделает Ливию еще более важной для России.

Но помимо логистических проблем в Ливии, у России начинаются политические проблемы с союзниками в Африке. Поддерживаемые Москвой африканские хунты внимательно следили за событиями в Сирии и за реакцией РФ на них, пишет Le Monde. И все они пришли к похожему выводу: Кремль либо не смог спасти режим Башара Асада, либо просто его бросил.

«Возникает вопрос: если Владимир Путин не защитил своего сирийского союзника, стратегического игрока на Ближнем Востоке, то сделает ли он то же самое для них?» – пишет Le Monde о реакции африканских диктатур.

Особенно настороженно ситуацию воспринимают в Мали, где сомнения в надежности союза с Москвой возникли еще после мятежа Евгения Пригожина и «Группы Вагнера» летом прошлого года.

«После событий в Сирии все снова задают вопросы. Это полный провал для русских, ставящий под сомнение их надежность и ослабляющий их позиции в Мали и [в целом в регионе] Сахель. Это не слишком обнадеживает», — говорит один малийский офицер.

На это накладывается затянувшийся переход на новый формат сотрудничества между африканскими хунтами и Россией, начавшийся после ликвидации Евгения Пригожина и передачи его африканской деятельности под контроль Министерства обороны РФ.

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