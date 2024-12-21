Загадочные американские дроны Phoenix Ghost впервые рассекретили 21.12.2024, 22:47

Производит эти дроны малоизвестный американский оборонный подрядчик Aevex.

За время полномасштабной войны Украина получила от США более 5 тысяч беспилотников Phoenix Ghost, о которых публично почти ничего не известно. Недавно изданию Forbes позволили заглянуть за завесу секретности, за которой скрыт этот таинственный беспилотник.

Производит эти дроны малоизвестный американский оборонный подрядчик Aevex, чья фабрика расположена в городе Тампа, штат Флорида. Долгое время место производства дронов оставалось засекреченным, поскольку американцы действительно боялись, что Россия попытается сорвать работу предприятия.

Но режим секретности полностью не снят до сих пор. Поэтому, например, чтобы уберечь работников фабрики от преследования со стороны россиян, с компонентов дрона перед отправкой в Украину удаляются все идентификационные отметки и даже отпечатки пальцев.

Хотя беспилотники Phoenix Ghost поставляются в Украину уже около двух лет, до сих пор не было ни одного достоверного фото или видео их использования на поле боя. А из-за требований Пентагона по секретности украинские военные были немногословными относительно этих дронов.

Теперь, когда эти ограничения были немного смягчены, журналистам Forbes показали и завод Aevex во Флориде, и даже сами дроны. Как оказалось, Phoenix Ghost - это не модель, а целая программа беспилотников, в рамках которой производится несколько разновидностей. Журналистам показали четыре беспилотника, но есть еще другие, которые пока остаются секретными.

Соучредитель и генеральный директор компании Aevex Брайан Радуенц рассказал, что до 2022 года его предприятие не производило беспилотники, хотя и было вовлечено в эту отрасль. Но им удалось ворваться на рынок благодаря способности быстро адаптироваться к потребностям заказчика (номинально Пентагона, а фактически - ВСУ) и динамичным изменениям поля боя. В этом стартап сумел опередить другие американские фирмы, которые давно производят беспилотники по уже устаревшим технологиям.

В начале 2022 года Пентагон отчаянно искал беспилотники, чтобы быстро предоставить Украине. Тогда Министерство обороны США опубликовало короткий и необычно свободный запрос: «Создайте систему, которая уменьшит движение крупной вооруженной организации». Другими словами, «не дать танкам вкатиться в Киев».

Тогда Aevex объединилась с компанией Tribe Aerospace, которая уже имела небольшое производство в Тампе. Так возникла программа Phoenix Ghost («Призрак Феникса»), в рамках которой американцы пытались создать максимально дешевый ударный дрон.

«Это был сумасшедший период тяжелой работы и быстрого создания прототипов. Мы не спали по 24 или 48 часов, переходя от одного события к следующему, возможно, спали только в самолете по дороге туда, спали в ангарах самолетов по всему миру в ящиках», - сказал Forbes Джо Регистр, соучредитель Tribe Aerospace.

Американцы одновременно поставляли дроны в Украину и работали над их усовершенствованием, пытаясь сделать их более тихими и менее заметными для радаров.

Модель под названием Dagger («Кинжал») хорошо показала себя в Украине. Даже в тех случаях, когда россияне его сбивали, беспилотник все равно приносил пользу. Ведь его стоимость составляла всего 49 000 долларов, что меньше значительно более дорогой ракеты ПВО, которую на него тратят россияне. По подсчетам производителя, сбивание одного Dagger стоило россиянам около 500 000 долларов.

Когда Украина начала самостоятельно производить сотни тысяч маленьких ударных дронов, Dagger больше не был нужен. Поэтому Aevex перешел к производству большей версии с большим радиусом действия под названием Disruptor, базовая версия которого стоит 69 000 долларов, и более сложного его «двоюродного брата» под названием Dominator, который имеет большую грузоподъемность и гибкость для переноса оборудования для наблюдения.

Эти дроны не такие поворотливые, как меньшие или более дорогие аналоги, но они могут брать на борт много взрывчатки и эффективно поражать важные неподвижные цели, например склады топлива и взрывчатки.

Беспилотники и умная пневматическая пусковая установка разработаны для упаковки в ящики, достаточно маленькие, чтобы поместиться в фургоны Mercedes Sprinter, которые украинцы обычно используют для перевозки снаряжения по полю боя.

Инженеры Aevex гордятся скоростью, с которой они способны вносить изменения в систему, чтобы реагировать на российские контрмеры, и работой, которую они провели, чтобы облегчить сборку дронов. Их модифицировали, чтобы в холодные зимние ночи солдаты могли собирать их, не снимая перчаток. Чтобы собрать Disruptor, нужно всего пять минут, что помогает быстро поднимать беспилотники в воздух, что минимизирует риск обнаружения операторов российскими войсками.

Сейчас компания стремится продолжать помогать Украине - миссия, которая, по словам руководства, стала личной. В комплекте с беспилотниками они передают украинским военным нагревательные палочки, сигареты, грелки для рук зимой.

«Они не являются далекими клиентами, которые просто выполняют наши договорные обязательства. Мы верим в их дело», - говорят руководители компании.

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