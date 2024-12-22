Массированная атака на Орел вызвала истерику у россиян 2 22.12.2024, 11:22

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Горящая нефтебаза повергла очевидцев в шок.

В российском Орле пожаловались на атаку украинских дронов в ночь на 22 декабря. Во второй раз за неделю была атакована расположенная в городе нефтебаза в поселке Стальной Конь, пишет «Обозреватель».

Прилет подтвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков, а россияне выкладывали в сеть видео попадания и зарева над нефтебазой после взрывов. В то же время, в комментариях к новостям об атаке на Орел жители РФ бьются в истерике и требуют «убить всех украинцев» и ударить по Киеву ядеркой, а также недоумевают, когда же Украина получит «ответку».

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О «массированной вражеской атаке», повлекшей за собой «возгорание на объекте топливной инфраструктуры» губернатор Орловской области Клычков написал около 1 часа ночи по киевскому времени.

«В настоящее время Орловская область в очередной раз подвергается массированной вражеской атаке БПЛА, в результате которой снова произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа... В настоящий момент информации о жертвах и пострадавших нет, на месте происшествия уже работают оперативные службы, принимаются меры по ликвидации последствий возгорания», – заявил Клычков.

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Позже он похвастался «уничтожением» 20 БпЛА над областью и отметил, что «основная цель противника – объекты топливо-энергетической инфраструктуры».

«К счастью, благодаря быстрому реагированию удалось избежать последствий атаки – возгорание было оперативно локализовано и в настоящее время уже полностью ликвидировано. Пострадавших и значительных повреждений нет», – написал Клочков.

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Впрочем, в искренности Клычкова сомневаются как местные паблики, пишущие о «загоревшейся нефтебазе», так и очевидцы, слушавшие громкие взрывы, наблюдавшие прилеты и последующий пожар на этом объекте

А в комментариях к новостям из Орла и вовсе разверзся ад. Россияне требуют ударить по Украине «Орешником» с ядерной начинкой» и ищут, где можно подписать соответствующую «петицию».

«Кто пропустил? Кто открыл дверь?», «Стыд и позор. Походу наше ПВО лишь только на бумаге или в игре по типу морской бой на тетради в клеточку», «Бл*дь. Пишите понятно. По нефтебазе еб*нули. Населению ждать поднятия цен на бензин. Вот и все», – комментируют произошедшее россияне.

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