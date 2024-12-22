Бойцы ВСУ разбили российскую бронетанковую группу на Купянском направлении 22.12.2024, 13:08

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Уничтожение вражеской техники показали на видео.

Украинские воины отбили механизированную атаку россиян на Купянском направлении. На штурм захватчики отправились колонной из пяти единиц военной техники.

В результате напряженного боя враг был разгромлен. Видео битвы опубликовали в 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого.

«Купянское направление. Успешное отражение мощного штурма врага. Своевременное обнаружение колонны вражеской техники, колоссально слаженная работа всех подразделений, безумно напряженный бой и... полный разгром противника! Техника уничтожена, живая сила тоже! Потому что – умеем, можем, победим!» – отметили воины.

На видео зафиксирована обнаруженная колонна вражеской техники, по которой начинают работать украинские воины, выбивая машины одну за другой.

Поврежденную технику добивали сбросами из БПЛА, так же добивали и временно живых оккупантов, пытавшихся укрыться в лесополосе.

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