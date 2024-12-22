Россияне снова расстреляли группу украинских пленных

Россияне снова расстреляли группу украинских пленных3
- 22.12.2024, 15:14
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Оккупанты лишили жизни пятерых военных.
Российские войска снова расстреляли группу украинских пленных. Оккупанты лишили жизни пятерых военных.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.
«110 ОМБР им. генерал-хорунжего Марка Безручко распространила видео с очередным преступлением россиян - расстрелом воинов, которые сдались в плен», - рассказал он.
Из видео, по словам Лубинца, видно, как российские солдаты расстреляли пятерых украинских пленных защитников.
«Сообщу об этом факте ООН и МККК. Российские военные преступники, которые расстреливают украинских военнопленных, должны предстать перед международным трибуналом и понести самое суровое наказание, предусмотренное законом!» - призвал омбудсмен.