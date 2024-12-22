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США призвали своих граждан немедленно покинуть Беларусь

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  • 22.12.2024, 16:43
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США призвали своих граждан немедленно покинуть Беларусь

Госдеп назвал риски посещения нашей страны.

Государственный департамент США 18 декабря пересмотрел рекомендации для граждан, планирующих поездки в Беларусь. Риски оставили на четвертом уровне — «не посещать».

На сайте Госдепа подчеркивается, что гражданам США следует воздержаться от поездок в Беларусь. Тем, кто уже находится в стране, настоятельно рекомендуется покинуть ее как можно скорее.

Ведомство предупреждает, что находящимся в Беларуси гражданам США важно избегать массовых мероприятий и демонстраций, пересмотреть вопрос провоза электронных устройств и разлогиниться из социальных сетей. Также рекомендовано составить план действий на случай непредвиденных обстоятельств и зарегистрироваться в системе STEP для оперативного получения уведомлений и связи в экстренной ситуации.

Основными рисками называют произвольное задержание, плохие условия содержания в заключении и возможность закрытия пограничных переходов без предупреждения. Кроме того, американские власти упоминают «поддержку Беларусью войны России против Украины».

В Вашингтоне также напомнили, что в случае задержания граждан США в Беларуси предоставление помощи со стороны американских властей может быть сильно ограничено.

Напомним, работа американского посольства в Минске была приостановлена 28 февраля 2022 года. Госдепартамент распорядился эвакуировать сотрудников и прекратить консульские услуги, включая экстренные. Теперь гражданам США, нуждающимся в помощи, предлагается обращаться в посольства и консульства США в соседних странах. Американцам также советовали покинуть Беларусь.

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