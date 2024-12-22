Премьер Греции: Члены НАТО согласились тратить на оборону более 2% ВВП 22.12.2024, 21:13

Конкретную цифру назовут в следующем году.

Страны-члены НАТО осознают необходимость тратить более 2% ВВП на оборону. Новая цифра, на которую будут ориентироваться члены Альянса, станет понятна в следующем году после обсуждений, заявил премьер Греции Кириакос Мицотакис, передает Politico.

«Когда мы будем общаться с новым президентом [США], станет ясно, какую цифру мы согласуем в рамках НАТО», — пояснил премьер.

Премьер отказался назвать конкретную цифру, но отметил, что «это будет больше двух процентов». По его словам, у всех членов НАТО есть свои национальные соображения, но в то же время они работают в европейских рамках.

«Мы все еще должны убедить нашего трансатлантического партнера, что мы серьезно относимся к собственной безопасности, поскольку нам нужен наш трансатлантический партнер в рамках НАТО», — заявил Мицотакис.

Politico отмечает, что европейские члены НАТО находятся под растущим давлением по увеличению расходов на оборону, особенно в свете российского полномасштабного вторжения в Украину и угроз главы Кремля Владимира Путина ударить по тем, кто поддерживает Киев.

Напомним, Financial Times сообщало, что команда избранного президента США Дональда Трампа заявила европейским чиновникам, что республиканец потребует от стран-членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Ближайшие его помощники указывают, что он будет продолжать вооружать Украину, стремясь к прекращению войны.

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