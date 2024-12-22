Двух жителей Замбии заподозрили в колдовстве против президента

Двух жителей Замбии заподозрили в колдовстве против президента4
- 22.12.2024, 22:15
В ближайшее время они предстанут перед судом.
В Лусаке в Замбии задержали двоих человек по подозрению в попытке «навредить с помощью колдовства» президенту страны Хакаинде Хичилеме.
«У подозреваемых были обнаружены различные амулеты, в том числе живой хамелеон, и они, предположительно, практикуют колдовство… Их предполагаемая миссия заключалась в использовании чар, чтобы навредить главе государства», — говорится в заявлении полиции.
Полиция задержала подозреваемых в сотрудничестве с управлением по делам иммиграции и антитеррористическим подразделением.
По информации радиостанции ZNBC, один из задержанных — гражданин Мозамбика по имени Мабулессе Кандунде, второй — замбиец Леонард Фири.
Кандунде и Фири обвиняют в колдовстве и жестоком обращении с животными. В ближайшее время они предстанут перед судом.
По предварительной информации, их нанял брат оппозиционного замбийского политика Эммануэля Джея Банды, который сейчас находится в другой стране.