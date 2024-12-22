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Двух жителей Замбии заподозрили в колдовстве против президента

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  • 22.12.2024, 22:15
Двух жителей Замбии заподозрили в колдовстве против президента

В ближайшее время они предстанут перед судом.

В Лусаке в Замбии задержали двоих человек по подозрению в попытке «навредить с помощью колдовства» президенту страны Хакаинде Хичилеме.

«У подозреваемых были обнаружены различные амулеты, в том числе живой хамелеон, и они, предположительно, практикуют колдовство… Их предполагаемая миссия заключалась в использовании чар, чтобы навредить главе государства», — говорится в заявлении полиции.

Полиция задержала подозреваемых в сотрудничестве с управлением по делам иммиграции и антитеррористическим подразделением.

По информации радиостанции ZNBC, один из задержанных — гражданин Мозамбика по имени Мабулессе Кандунде, второй — замбиец Леонард Фири.

Кандунде и Фири обвиняют в колдовстве и жестоком обращении с животными. В ближайшее время они предстанут перед судом.

По предварительной информации, их нанял брат оппозиционного замбийского политика Эммануэля Джея Банды, который сейчас находится в другой стране.

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