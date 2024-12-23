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«Нас ввели в заблуждение»: Путин озвучил «причину» вторжения в Украину

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  • 23.12.2024, 8:46
  • 12,708
«Нас ввели в заблуждение»: Путин озвучил «причину» вторжения в Украину

Кремль планировал нападение раньше февраля 2022 года.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что должен был начать полномасштабное вторжение в Украину раньше февраля 2022 года. Как говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), в то же время Путин в интервью 22 декабря заявил, что невозможно сказать точно, когда это вторжение должно было произойти.

При этом Путин обвинил Украину и Запад в том, что они «ввели в заблуждение» Россию и не выполнили Минские соглашения, и это дало Западу время подготовить Украину к будущим «военным действиям» против России.

«Путин заявил, что Россия должна была «подготовиться к этому» и «выбрать правильный момент» для начала полномасштабного вторжения на Украину, а не «ждать момента, когда уже невозможно будет ничего не делать», - говорится в отчете.

При этом в ISW отмечают - Путин забыл упомянуть, что Украина работала над укреплением своей армии в качестве оборонительного ответа на аннексию Россией украинской территории в 2014 году и начало войны на востоке страны.

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