Солдаты КНДР отбиваются от украинских дронов руками
- 23.12.2024, 10:05
Появилось видео из Курской области.
Россия продолжает отправлять войска КНДР в бои в Курской области. Неподготовленные силы Пхеньяна гибнут в результате работы украинских дронов.
Как сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко, северокорейцы не приспособлены к условиям современной войны. Они отбиваются от дронов-камикадзе автоматами и руками.
Один из таких случаев зафиксировали украинские дроны. Во время одной из атак FPV-дрон охотился на военного КНДР. Тот несколько минут отмахивался от дрона со взрывчаткой своим автоматом, даже не открывая огонь, а потом решил поймали его руками. Это завершилось для северокорейца справедливым возмездием за участие в преступной войне.
Кроме того, воины Сил специальных операций за неделю уничтожили 77 и ранили более 40 военных Северной Кореи в чистом поле Курской области. Также было уничтожено 12 единиц автомобильной техники, 3 - багги и ББМ.