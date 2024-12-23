Данные Google: YouTube в России де-факто заблокирован
- 23.12.2024, 12:16
Российский трафик видеосервиса рухнул до нового минимума.
Трафик американского видеохостинга YouTube в России рухнул до 20% от нормального состояния, пишет телеграм-канал «ЗаТелеком» со ссылкой на данные Transparency Report (Google).
Это новый минимум.
«Сейчас сервис мониторинга Гугла показывает 8,5 пойнтов трафика из РФ. До «замедления» это было 40 пойнтов», — отмечает автор канала, директор Общества защиты интернета Михаил Климарев. По его словам, такая скорость делает использование платформы невозможным: «Констатируем: YouTube де-факто заблокирован в РФ».
Роскомнадзор начал замедлять работу YouTube в июле, ссылаясь на технические проблемы, якобы вызванные износом серверов Google. Однако американская корпорация сразу отвергла эту версию. Вскоре Александр Хинштейн, возглавлявший в тот момент комитет Госдумы по информационной политике, признал, что ограничения были инициированы российскими властями. Это подтвердили и технические специалисты.
К осени скорость работы YouTube в стране снизилась до рекордно низкого уровня. Среднее время начала воспроизведения видео для пользователей стационарных сетей увеличилось почти в 10 раз — с 1,21 секунды в июне до 11,01 секунды в сентябре. Новая волна замедления пришлась на первый месяц зимы. Ранее ограничения касались преимущественно декстопной версии YouTube, однако 19 декабря распространились и на мобильную, поскольку работу платформы начали замедлять операторы МТС, «Билайн», «МегаФон», «Теле2» и Yota.