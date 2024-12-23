Зеленский призвал словацкие спецслужбы расследовать поездку Фицо в Кремль

Зеленский призвал словацкие спецслужбы расследовать поездку Фицо в Кремль3
- 23.12.2024, 15:31
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Премьер Словакии «торгует суверенитетом страны».
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо хочет помогать российскому диктатору Владимиру Путину зарабатывать деньги для финансирования войны против Украины.
Как отметил президент Украины Владимир Зеленский в сети X, после встречи в Москве Фицо и Путин не делали совместных заявлений и не отвечали на вопросы СМИ.
По убеждению Зеленского, Фицо и Путин просто не могут ничего публично сказать о том, что обсуждали на встрече. «Они боятся реакции общественности», - отметил Зеленский в соцсети X.
«Москва предоставляет значительные скидки для Фицо, но платит за них Словакия. Такие скидки не бесплатные - за них России платят суверенитетом или теневыми схемами. Это должно заинтересовать словацкие правоохранительные органы и спецслужбы», - подчеркнул Зеленский.
Президент Украины уточнил, что подробности такого финансирования были раскрыты во время недавней встречи европейских лидеров в Брюсселе.
«Лидеры отметили, что господин Фицо не хочет участвовать в совместной европейской работе над энергетической независимостью или искать замену российскому газу, а скорее наоборот - хочет помочь России вытеснить американский газ и энергоресурсы других партнеров из Европы, а это значит, что он хочет помочь Путину зарабатывать деньги для финансирования войны и ослабить Европу», - подчеркнул Зеленский.
Варто зауважити, що після зустрічі в Москві Фіцо та Путін не робили спільних заяв і не відповідали на запитання ЗМІ. Вони просто не можуть нічого публічно сказати про те, що обговорювали на зустрічі. Вони бояться реакції громадськості.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 23, 2024
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