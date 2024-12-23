закрыть
23 декабря 2024, понедельник, 16:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский призвал словацкие спецслужбы расследовать поездку Фицо в Кремль

3
  • 23.12.2024, 15:31
  • 2,254
Зеленский призвал словацкие спецслужбы расследовать поездку Фицо в Кремль
Владимир Зеленский

Премьер Словакии «торгует суверенитетом страны».

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо хочет помогать российскому диктатору Владимиру Путину зарабатывать деньги для финансирования войны против Украины.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский в сети X, после встречи в Москве Фицо и Путин не делали совместных заявлений и не отвечали на вопросы СМИ.

По убеждению Зеленского, Фицо и Путин просто не могут ничего публично сказать о том, что обсуждали на встрече. «Они боятся реакции общественности», - отметил Зеленский в соцсети X.

«Москва предоставляет значительные скидки для Фицо, но платит за них Словакия. Такие скидки не бесплатные - за них России платят суверенитетом или теневыми схемами. Это должно заинтересовать словацкие правоохранительные органы и спецслужбы», - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины уточнил, что подробности такого финансирования были раскрыты во время недавней встречи европейских лидеров в Брюсселе.

«Лидеры отметили, что господин Фицо не хочет участвовать в совместной европейской работе над энергетической независимостью или искать замену российскому газу, а скорее наоборот - хочет помочь России вытеснить американский газ и энергоресурсы других партнеров из Европы, а это значит, что он хочет помочь Путину зарабатывать деньги для финансирования войны и ослабить Европу», - подчеркнул Зеленский.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Что ты несешь, Коля?
Что ты несешь, Коля? Наталья Радина
У каждого свое 19 декабря
У каждого свое 19 декабря Ирина Халип
Вспоминайте еще одно слово — дефицит
Вспоминайте еще одно слово — дефицит Аркадий Бабченко
К гадалке не ходи
К гадалке не ходи Александр Коваленко