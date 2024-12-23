Зеленский призвал словацкие спецслужбы расследовать поездку Фицо в Кремль 3 23.12.2024, 15:31

2,254

Владимир Зеленский

Премьер Словакии «торгует суверенитетом страны».

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо хочет помогать российскому диктатору Владимиру Путину зарабатывать деньги для финансирования войны против Украины.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский в сети X, после встречи в Москве Фицо и Путин не делали совместных заявлений и не отвечали на вопросы СМИ.

По убеждению Зеленского, Фицо и Путин просто не могут ничего публично сказать о том, что обсуждали на встрече. «Они боятся реакции общественности», - отметил Зеленский в соцсети X.

«Москва предоставляет значительные скидки для Фицо, но платит за них Словакия. Такие скидки не бесплатные - за них России платят суверенитетом или теневыми схемами. Это должно заинтересовать словацкие правоохранительные органы и спецслужбы», - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины уточнил, что подробности такого финансирования были раскрыты во время недавней встречи европейских лидеров в Брюсселе.

«Лидеры отметили, что господин Фицо не хочет участвовать в совместной европейской работе над энергетической независимостью или искать замену российскому газу, а скорее наоборот - хочет помочь России вытеснить американский газ и энергоресурсы других партнеров из Европы, а это значит, что он хочет помочь Путину зарабатывать деньги для финансирования войны и ослабить Европу», - подчеркнул Зеленский.

Варто зауважити, що після зустрічі в Москві Фіцо та Путін не робили спільних заяв і не відповідали на запитання ЗМІ. Вони просто не можуть нічого публічно сказати про те, що обговорювали на зустрічі. Вони бояться реакції громадськості.



Москва надає значні знижки для Фіцо, але… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 23, 2024

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com