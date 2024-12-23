WSJ: Квантовые компьютеры «похоронят» Bitcoin 4 23.12.2024, 15:49

2,128

Криптовалюта окажется под угрозой взлома.

Мир криптовалют может столкнуться с угрозой, которая ставит под сомнение всю их безопасность. На горизонте квантовые вычисления, и они грозят подорвать основы, на которых держится биткоин и другие криптовалюты. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Эта передовая технология привлекла внимание после заявления Google о прорыве с их квантовым чипом Willow. Хотя до создания устройства, способного взломать биткоин, может пройти 10 лет или больше, эксперты предупреждают: квантовая угроза — это бомба замедленного действия.

Артур Херман, старший научный сотрудник Хадсоновского института, прямо заявил: «Квантовый взлом биткоина — это лишь вопрос времени. Если эта технология попадет в руки злоумышленников, последствия будут катастрофическими».

Биткоин-сеть использует сложное шифрование для защиты переводов, которые подтверждаются в среднем за 10 минут. Квантовый компьютер, обладающий огромной вычислительной мощностью, сможет взломать это шифрование в рамках временного окна. Хакеры получат доступ к цифровым кошелькам и смогут красть монеты, уничтожая доверие к криптовалюте.

И хотя сегодня подобные атаки кажутся фантастикой, аналитики Хадсоновского института подсчитали, что они могут нанести рынкам ущерб в размере более 3 триллионов долларов и вызвать глобальную рецессию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com