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WSJ: Квантовые компьютеры «похоронят» Bitcoin

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  • 23.12.2024, 15:49
  • 2,128
WSJ: Квантовые компьютеры «похоронят» Bitcoin

Криптовалюта окажется под угрозой взлома.

Мир криптовалют может столкнуться с угрозой, которая ставит под сомнение всю их безопасность. На горизонте квантовые вычисления, и они грозят подорвать основы, на которых держится биткоин и другие криптовалюты. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Эта передовая технология привлекла внимание после заявления Google о прорыве с их квантовым чипом Willow. Хотя до создания устройства, способного взломать биткоин, может пройти 10 лет или больше, эксперты предупреждают: квантовая угроза — это бомба замедленного действия.

Артур Херман, старший научный сотрудник Хадсоновского института, прямо заявил: «Квантовый взлом биткоина — это лишь вопрос времени. Если эта технология попадет в руки злоумышленников, последствия будут катастрофическими».

Биткоин-сеть использует сложное шифрование для защиты переводов, которые подтверждаются в среднем за 10 минут. Квантовый компьютер, обладающий огромной вычислительной мощностью, сможет взломать это шифрование в рамках временного окна. Хакеры получат доступ к цифровым кошелькам и смогут красть монеты, уничтожая доверие к криптовалюте.

И хотя сегодня подобные атаки кажутся фантастикой, аналитики Хадсоновского института подсчитали, что они могут нанести рынкам ущерб в размере более 3 триллионов долларов и вызвать глобальную рецессию.

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