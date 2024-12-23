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На продажу выставили самый необычный Mercedes

  • 23.12.2024, 16:05
На продажу выставили самый необычный Mercedes

Цена — 64 900 евро.

В Нидерландах выставили на продажу необычное авто. Оно напоминает Volkswagen Beetle, однако на самом деле это редкий Mercedes-Benz 170H 1937 года, пишет «Фокус».

Мало кто знает, что в 30-х годах Mercedes-Benz выпустил целое семейство заднемоторных авто. Они опередили время, однако не стали популярными. Сейчас это коллекционный раритет, поэтому неудивительно, что за Mercedes 170H просят 64 900 евро.

Mercedes 170H — компактное двухдверное купе с обтекаемым дизайном. У него изогнутая крыша, плавные формы кузова и три фары.

Примечательно, что Mercedes 170H разработал Фердинанд Порше, который позже создал и Volkswagen Beetle. Вот почему два автомобиля очень похожи.

Продуманная аэродинамика стала залогом неплохих характеристик. Со скромной 1,7-литровой четверкой на 38 сил авто способно разогнаться до 115 км/ч.

Кроме того, Mercedes 170H получил инновационную независимую подвеску всех колес. Впрочем, из-за двигателя сзади его управляемость оставляла желать лучшего и именно поэтому авто не покупали.

Конкретно этот Mercedes 170H недавно прошел реставрацию, после которой автомобиль проехал всего 1985 км.

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