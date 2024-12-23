ВСУ за ночь ликвидировали целый взвод армии РФ 23.12.2024, 18:27

Видеофакт.

Дроны 414-й отдельной бригады ударных авиационных систем ВСУ «Птахи Мадяра» провели успешную ночную операцию, ликвидировав штурмовой взвод российских оккупантов. Об этом сообщает Роберт Бровди на своем Telegram-канале, где также опубликовано видео атаки.

Операция проходила в рамках поддержки смежных подразделений Сил обороны Украины, на которые российские силы планировали наступление. Для уничтожения противника использовались дроны, оснащенные тепловизорами и механизмами для сброса боеприпасов. Беспилотники эффективно обнаруживали и поражали одиночные цели, когда российские солдаты пытались скрыться.

Кроме того, часть оккупантов подорвалась на минах, однако основная масса (32 человека) была разбита именно дронами. Враг собирался начать наступление утром, подтягивая штурмовые группы ближе к рассвету, но его планы были сорваны.

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