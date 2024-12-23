Латвия уведомила Минск о лимите на топливо в баках автомобилей из Беларуси 23.12.2024, 21:02

В баке въезжающего в Латвию транспорта должно быть не более 200 литров топлива.

Официальная Рига уведомила Беларусь о лимите на топливо в баках автомобилей из Беларуси. О введении латвийской стороной новых правил сообщили в официальном телеграм-канале Таможенного комитета Беларуси.

Уже 1 января 2025 года Латвия ограничивает ввоз топлива для грузовых автомобилей, прибывающих в страну.

«В баке въезжающего в Латвию транспорта должно быть не более 200 литров топлива», - констатировали в ГТК Беларуси.

В случае, если общий объем топлива будет превышать указанные 200 литров, то въезд автомобилю будет запрещен.

Отмечается также, что вводимые с 1 января 2025 года новые нормативы будут распространятся на коммерческие транспортные средства со стандартными топливными баками, въезжающие в Латвию из третьей страны.

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