Перед российским военным объектом под Гомелем появилась линия окопов
- 23.12.2024, 21:17
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Укрепления появились в декабре.
Небольшая оборонительная линия заметна при проезде по трассе М-10 в районе деревни Красная Гора Гомельского района, пишет «Флагшток».
По сообщениям читателей «Флагштока», укрепления появились в декабре 2024 года.
Расположение укреплений может свидетельствовать об усилении военного объекта для гипотетических военных действий с юго-восточной стороны старого аэродрома, который используется российской армией.