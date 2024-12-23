Что белорусы привозят из-за границы 23.12.2024, 23:27

Больше всего товаров поступает из Польши.

Белстат провел выборочное обследование на пунктах пропуска через границу.

На руках у комитета оказались 1712 анкет. Из них 58,6% заполнили жители Беларуси.

Больше всего белорусы катаются в Польшу, Германию, Литву и Италию. Основные цели поездок – посещение родных, трудоустройство, отдых, лечение, паломничество.

Как правило, за границей граждане Беларуси находятся более пяти дней.

Половина из тех, кто въезжает в Беларусь, везет с собой какие-то товары. В основном закупаются в Польше и Литве.

Чаще всего привозят компьютерную технику и средства связи, бытовую технику, электроинструменты, телевизоры, парфюмерные и косметические средства, а также сантехнику, автозапчасти, стройматериалы, одежду и обувь.

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