«Путин сам звонил бы всем лидерам и умолял закончить войну» 24.12.2024, 10:51

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Политолог назвал сценарий, который может принудить Россию завершить войну.

Каким был уходящий год для Беларуси и мира? Кто главные герои 2024-го? Чего ожидать в 2025-м? Об этом и не только сайт Charter97.org спросил у политолога Дмитрия Болкунца:

— Для Беларуси год был, скажем так, стабильно сложным, но мирным. Потому что война не пришла пока на территории Беларуси, но при этом Беларусь вовлечена в войну. Подозреваю, что этот год был сложным в экономическом плане, потому что все-таки население продолжает выживать и находится в депрессии.

Для мира год был временем нереализованных надежд, прежде всего — для Европы. Потому что в той обстановке, в которой сегодня находится Украина, мир, в частности страны Европейского Союза, не смогли найти возможности для того, чтобы эту войну остановить.

Предполагаю, что ближайший год может повлиять на то, что война завершится в пользу Украины. Но для этого страны Европейского Союза и США должны проявить свой политический характер и вынудить агрессора прекратить войну.

— А какие главные события этого года вы бы отметили?

— Среди главных мировых событий я бы отметил, наверное, Олимпиаду, которая мало кому была заметна, возвращение Трампа на олимп американской политики и вообще республиканцев. Это может иметь определенные последствия на ближайшие годы.

Из важных событий — Украина не пала. Это важно с точки зрения европейской политики, европейской безопасности. Украина уже третий год сопротивляется попыткам Путина захватить еще больше и больше территорий. Очевидно, что жертвы масштабные, разрушения огромные, это, конечно, печально.

Пока больших каких-то прорывных событий, о которых через 50 или 100 лет кто-то будет говорить, в этом году не произошло.

— Многие ожидают от 2025 года, что именно он принесет завершение войны. Какие ключевые факторы могут повлиять на ее исход?

— Моя формула очень проста — чтобы остановить войну, нужно показать какие-то действия и силу со стороны стран коллективного Запада в адрес России. Одним из таких инструментов является временное полное торговое эмбарго по всем морским и сухопутным коридорам, которые использует Россия для выхода в мировой океан и для выхода на европейский рынок со своими товарами.

Это ключевой фактор, который может привести к остановке войны. Были в мировой практике истории, когда во время войн блокировались движения торговых кораблей. Если Европейский союз вместе с Великобританией, США и Канадой перекроют для России выходы в мировой океан через проливы в районе Дании, Швеции, а также через Босфор, одновременно перекроют все торговые коридоры с востока на запад, включая транзит для Китая, включая временную полную блокаду Калининградской области, война будет закончена мгновенно. Потому что это будет масштабный шок для Путина. Никаких инструментов для того, чтобы изменить подобную историю, у него нет.

Это важный фактор, который может привести не просто к завершению войны, но и к полному выводу российских войск с оккупированных территорий. Но для этого должна быть политическая воля у европейских стран и у нового президента США, потому что Байден не смог это реализовать. Я подозреваю, что если бы такая концепция была реализована, то Путин сам звонил бы всем лидерам и просил, умолял их закончить войну.

Для него это была бы фатальная история в экономическом плане. Это привело бы к очень серьезной проблеме с экономикой России, причем в очень короткие сроки. А так Россия научилась обходить санкции, они спокойно используют разные корабли, другие виды техники, которые вывозят товары, используют прокси-страны для вывоза товаров.

Война в этом плане хоть и стала отчасти болезненной для Путина, но не настолько критической, как может показаться. И только радикальные меры способны переломить ход этой войны. Очевидно, что Европа и США не готовы давать оружие, которое просит Украина, а план, о котором я говорю, очень мирный.

И я считаю, что это, пожалуй, один из самых реалистичных сценариев, который может реально принудить Путина завершить войну.

— Кого вы могли бы назвать главным героем уходящего года?

— Главный герой уходящего года — это народ Украины, который не сломлен, который продолжает свою борьбу как внутри страны, так и в эмиграции. Они страдают из-за того, что Путин ведет эту войну, которую он развязал из-за своей ненависти к жителям Украины. Это исключительно личная история Путина, он их ненавидит.

Народ Украины наносит очень мощный удар по его эго и по всем его действиям. Если бы Путину удалось реализовать свой план, то я предполагаю, что он повторил бы сталинские варианты отселения людей из оккупированных территорий в Сибирь. Тем более, что они там уже максимально анонсируют появление «третьей столицы».

Эти слова звучат из уст отдельных кремлевских персонажей, что нужно людей из Украины выселять в этот третий город, который они собираются в Сибири построить. Такие планы у Путина есть, но народ Украины не хочет никуда переезжать. Они хотят жить на земле, где они родились.

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