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Рождественская елка в Кракове названа самой красивой в мире

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  • 24.12.2024, 12:46
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Рождественская елка в Кракове названа самой красивой в мире
Фото: Getty

Всего в рейтинг вошли 11 елок.

Рождественская елка на главной площади Кракова заняла первое место в рейтинге самых красивых елок мира по версии британского портала timeout. Всего в рейтинг вошли 11 елок.

В этом году в Кракове главной темой рождественских украшений по традиции стали мотивы из вавельских гобеленов эпохи Возрождения. Эта коллекция, созданная по заказу короля Сигизмунда II Августа, представляет собой крупнейшую коллекцию такого рода в Европе. В разных частях города можно увидеть оленей, верблюдов, жирафов и райских птиц.

Авторы рейтинга назвали краковскую елку «венцом» этого подхода к украшению города. На ней висят 26 тысяч энергосберегающих лампочек, искусственные сосульки и больше тысячи блестящих елочных шаров с вавельским орнаментом.

Фото: Getty
Фото: Getty

Второе место в рейтинге заняла самая большая рождественская елка в мире. Она расположена в городе Губбио в центральной Италии. Елка представляет собой гигантскую световую инсталляцию, расположенную на склоне холма Монте-Ингино.

Третье место досталось елке, расположенной в Нью-Йорке.

Список самых красивых елок мира:

- Краков, Польша

- Губбио, Италия

- Рокфеллер-центр, Нью-Йорк

- Вильнюс, Литва

- Лагуна Родриго де Фрейтас, Рио-де-Жанейро

- Капитолийский холм, Вашингтон, округ Колумбия

- Сокало, Мехико

- Пуэрта дель Соль, Мадрид

- Страсбург, Франция

- Трафальгарская площадь, Лондон

- Красная площадь, Москва.

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