Рождественская елка в Кракове названа самой красивой в мире

Рождественская елка в Кракове названа самой красивой в мире3
- 24.12.2024, 12:46
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Всего в рейтинг вошли 11 елок.
Рождественская елка на главной площади Кракова заняла первое место в рейтинге самых красивых елок мира по версии британского портала timeout. Всего в рейтинг вошли 11 елок.
В этом году в Кракове главной темой рождественских украшений по традиции стали мотивы из вавельских гобеленов эпохи Возрождения. Эта коллекция, созданная по заказу короля Сигизмунда II Августа, представляет собой крупнейшую коллекцию такого рода в Европе. В разных частях города можно увидеть оленей, верблюдов, жирафов и райских птиц.
Авторы рейтинга назвали краковскую елку «венцом» этого подхода к украшению города. На ней висят 26 тысяч энергосберегающих лампочек, искусственные сосульки и больше тысячи блестящих елочных шаров с вавельским орнаментом.
Второе место в рейтинге заняла самая большая рождественская елка в мире. Она расположена в городе Губбио в центральной Италии. Елка представляет собой гигантскую световую инсталляцию, расположенную на склоне холма Монте-Ингино.
Третье место досталось елке, расположенной в Нью-Йорке.
Список самых красивых елок мира:
- Краков, Польша
- Губбио, Италия
- Рокфеллер-центр, Нью-Йорк
- Вильнюс, Литва
- Лагуна Родриго де Фрейтас, Рио-де-Жанейро
- Капитолийский холм, Вашингтон, округ Колумбия
- Сокало, Мехико
- Пуэрта дель Соль, Мадрид
- Страсбург, Франция
- Трафальгарская площадь, Лондон
- Красная площадь, Москва.