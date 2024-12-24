Mercedes-Benz может лишиться трехлучевой звезды 2 24.12.2024, 19:14

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Неожиданные причины.

Немецкий производитель пластмасс Gerhardi Kunststofftechnik GmbH, наиболее известный как поставщик значков в виде трехлучевой звезды для автомобилей Mercedes-Benz, объявил о банкротстве, сообщил Bloomberg. Компания также объявила о сокращении 1500 сотрудников в Германии.

Изначально компания Gerhardi была основана в 1796 году как изготовитель металлических изделий. В XX веке она стала главным поставщиком решеток, ручек и хромированных накладок для Mercedes-Benz Group AG. Позднее бренд переключился на производство пластмассовых изделий и также продолжил поставлять продукцию немецкому автопроизводителю.

Gerhardi Kunststofftechnik GmbH стал не первым производителем автомобильных компонентов, который пострадал от кризиса в отрасли. Так, например, в ноябре, крупный поставщик запчастей Bosch объявил о сокращении 7 тыс. сотрудников. Увольнения коснулись, прежде всего, автомобильного подразделения компании.

В конце сентября заявление о банкротстве подал один из старейших производителей автомобильных компонентов и запчастей Walter Klein GmbH & Co (WKW), основанный в 1940 году. Компания взаимодействовала с автомобильными гигантами, включая Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz.

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