Россияне пытаются обходить крупные города на Донбассе 24.12.2024, 21:10

Павел Нарожный

Военный эксперт объяснил тактику врага.

Военный эксперт и основатель БО «Реактивная почта» Павел Нарожный рассказал, что российские оккупанты пытаются не штурмовать крупные города, а обходить их. Сегодня они сосредоточены прежде всего на перерезании путей снабжения. Во время эфира на Радио NV он подчеркнул, что россияне применяли эту тактику в большинстве крупных городов, кроме Бахмута.

Нарожный напомнил, что протяженность линии фронта в Украине составляет 1700 км. Но оккупанты пытаются сделать ее еще длиннее.

«Они делают все, чтобы растянуть эту линию фронта. И как результат, мы держим оборону в городах, населенных пунктах. Между ними у нас есть оборона, которая находится в лесах и посадках, — рассказал спикер. — Но если смотреть на Донбасс, то там очень мало этих лесов. И поэтому получается так, что у нас есть населенные пункты, между ними у нас относительно мало защитников. И враг щупает, ищет эти слабые точки».

Сегодня пример применения такой тактики можно увидеть в Курахово, которое россияне не могут оккупировать. Потому они пытаются обойти его с флангов. То же они делают неподалеку от Покровска и Великой Новоселки.

«У врага также проблема с личным составом. Чтобы захватить какой-то большой город — Константиновку — надо в этом городе оставить огромное количество бойцов позади, — пояснил Нарожный. — Проводить полицейскую операцию, фильтрацию, удерживать этот населенный пункт. А у них людей не хватает».

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