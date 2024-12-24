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Рыночная стоимость Apple приближается к $4 трлн

  • 24.12.2024, 23:15
Рыночная стоимость Apple приближается к $4 трлн

Благодаря ИИ.

Apple достигла капитализации в 3,85 триллиона долларов и приближается к отметке четыре триллиона долларов благодаря внедрению ИИ-функций. Они способствуют улучшению показателей продаж новых iPhone, сообщает Reuters.

Акции Apple с ноября 2024 г. выросли на 16%, прибавив 500 миллиардов долларов к рыночной капитализации, что позволило компании обойти NVIDIA и Microsoft, которые в течение года активно конкурировали за первое место. Такой успех объясняется высоким интересом инвесторов к внедрению ИИ функций.

Недавно компания выпустила iOS 18.2, которая добавила в iPhone приложение для создания стилизованных изображений Image Playground, интеграцию ChatGPT в Siri и улучшила несколько существующих ИИ-функций.

Согласно данным LSEG, доход от iPhone вырастет в следующем году. Аналитики Morgan Stanley прогнозируют, что спрос на смартфоны Apple в 2025 году увеличится благодаря внедрению и распространению ИИ функций в других странах.

Акции компании считаются одним из самых лучших вариантов для инвестиций в 2025 году.

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