В Беларуси кишечную палочку нашли в популярных смесях 6 25.12.2024, 11:18

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Их запретили продавать.

В Беларуси кишечную палочку нашли в популярных смесях Gusto и «Живи здорово». Подробности рассказали в пресс-службе Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

В сообщении сказано, что бактерии группы кишечной палочки (речь идет про колиформы) были обнаружены в популярных овощных замороженных смесях Gusto и «Живи здорово». В частности, бактерии были найдены в смесях «Гавайская» (дата изготовления 13 ноября 2023 года), «Картофель в овощах с грибами» (2 марта 2024 года), «Мексиканская» (27 мая 2024 года) торговой марки Gusto.

Говорится, что бактерии группы кишечной палочки были найдены в смесях «По-белорусски» (2 апреля 2024 года), «По-домашнему» (5 февраля 2024 года), «По-полесски» (19 декабря 2023 года) торговой марки «Живи здорово».

Отмечается, что бактерии были обнаружены только в партиях с указанными датами производства. Продажа указанной продукции в Беларуси запрещена. Органы и учреждения государственного санитарного надзора сейчас обеспечивают контроль изъятия из обращения остатков указанной продукции, которые распределены в торговых сетях.

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