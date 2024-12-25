Российская пропаганда пророчит Лукашенко судьбу Асада 11 25.12.2024, 12:08

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Диктатора пугают операцией «Aurora Switch».

После того, как США призвали своих граждан немедленно покинуть Беларусь, росСМИ начали писать о возможном госперевороте в Беларуси.

В сети X пользователь @peacemaket71, которым может быть связан с RT, опубликовал сообщение, в котором утверждается, что Лукашенко может постигнуть судьба Башара Асада, если Кремль откажется его поддерживать. На публикацию обратил внимание политолог Дмитрий Болкунец.

«Публикация, сделанная без ссылок, заявляет, что уже якобы функционируют 12 координационных центров, где более 150 специалистов занимаются подготовкой информационных операций, а также предполагается использование 14 000 ботов для распространения дезинформации. Эта деятельность якобы является частью операции с кодовым названием Aurora Switch, запуск которой планируется в первом квартале 2025 года», — пишет он.

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