Восемь неизвестных фактов про Рождество 25.12.2024, 17:38

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Большинство рождественских традиций европейцев пришли из-за границы.

У большинства из нас есть свои рождественские традиции, многие из которых появились за границей. Рождественская елка — из Германии, Санта Клаус — из Турции, некоторые виды сладостей — из Швеции.

Рождество стали праздновать по закону

А есть ли исконно норвежские рождественские традиции? Роалд Э.Кристиансен (Roald E.Kristiansen) — доцент кафедры религиоведения Норвежского технологического университета NTNU — считает , что традиции празднования Рождества редко бывают уникальными.

«Следует сильно постараться, чтобы найти чисто норвежские традиции. Большинство рождественских традиций являются всеобщими и повторяются в различных контекстах», — говорит он.

Праздник под названием «йоль» (Jól) отмечали в Норвегии примерно с 8-го века — и кто знает, как долго до этого времени. Христианское Рождество пришло в страну более тысячи лет тому назад, но, тем не менее, сохранились многие из старых традиций самого празднования.

«Рождество было введено в Норвегии по закону, принятому Хоконом Добрым в середине 10-го века. Самым «норвежским» в этой традиции, возможно, было пивоварение, хотя вряд ли норвежцы были одиноки в том, что подавали алкогольные напитки во время больших религиозных торжеств», — говорит он.

От старых традиций не отказались

Как в Норвегии, так и в остальной Европе, церкви было ясно, что люди будут продолжать праздновать Рождество так, как они делали это раньше, но сейчас уже «по-христиански».

«То есть теперь все пили во славу новых небесных сил. И тосты произносить они должны были уже не за Одина и Тора, а за Иисуса и Марию. Иными словами, старые традиции празднования не уничтожались, но надо было позаботиться о том, чтобы религиозное празднование обрело новые формы», — говорит Кристиансен.

Вот еще некоторые факты о Рождестве, которые вам, возможно, не были известны.

1. Считается, что первая рождественская открытка была отправлена англичанином Генри Коулом (Henry Cole). Он отправил ее своей бабушке в 1843 году.

2. Лютефиск (норвежское национальное блюдо, сушеная рыба, вымоченная в слабощелочном растворе — прим. ред.) — типично норвежское блюдо, но пришло оно из Южной Швеции и Северной Германии.

3. В песне «Рожественский сочельник» (песня Алфа Прёйсена — знаменитого норвежского писателя, поэта и барда — прим. ред.) мы узнаем об акушерке-Матье. Это реальный человек, жила она в Рингсакере (Ringsaker). На самом деле звали ее Хельга Юхансен (Helga Johansen), именно она принимала роды у матери Прёйсена. Но Прёйсен предпочел в песне назвать ее Матья, а не Хельга. Потому что так звали его бабушку.

4. Британский исследователь библии Иан Пол (Ian Paul) считает, что Иисус родился не в хлеву, а в частной комнате на втором этаже. Хлев возник благодаря неправильному переводу.

5. Археолог Авирам Ошри (Aviram Oshri) полагает, что Иисус родился в другом Вифлееме, а не в том, который принято считать местом рождения Иисуса. Этот город находится в 10 км от Назарета, в то время как город, известный как родина Иисуса, находится более чем в 150 км к югу. Ошри не думает, что Мария накануне родов могла уехать так далеко. Он также обнаружил еще много признаков того, что Иисус родился в другом Вифлееме.

6. Когда мы представляем себе рождение Иисуса, мы видим перед собой овец и трех королей вокруг яслей. В Рождественском евангелии (Евангелии от Луки) мы читаем о пастухах, но не о королях и не о Вифлеемской звезде. В Евангелии от Матфея мы читаем о «нескольких мудрецах», но там не говорится, сколько их было. Кроме того, о пастухах там ничего не говорится.

7. Долго не было известно, сколько же мудрецов приходили к Иисусу. Лишь в 3-м веке решили, что их было трое, потому что у них с собой было три дара: золото, благовония и мирра.

8.Имена мудрецов — Каспар, Мельхиор и Бальтазар — не из Библии. Имена обнаружены в одной итальянской церкви в 560 году.

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