закрыть
25 декабря 2024, среда, 18:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Восемь неизвестных фактов про Рождество

  • 25.12.2024, 17:38
  • 1,456
Восемь неизвестных фактов про Рождество

Большинство рождественских традиций европейцев пришли из-за границы.

У большинства из нас есть свои рождественские традиции, многие из которых появились за границей. Рождественская елка — из Германии, Санта Клаус — из Турции, некоторые виды сладостей — из Швеции.

Рождество стали праздновать по закону

А есть ли исконно норвежские рождественские традиции? Роалд Э.Кристиансен (Roald E.Kristiansen) — доцент кафедры религиоведения Норвежского технологического университета NTNU — считает , что традиции празднования Рождества редко бывают уникальными.

«Следует сильно постараться, чтобы найти чисто норвежские традиции. Большинство рождественских традиций являются всеобщими и повторяются в различных контекстах», — говорит он.

Праздник под названием «йоль» (Jól) отмечали в Норвегии примерно с 8-го века — и кто знает, как долго до этого времени. Христианское Рождество пришло в страну более тысячи лет тому назад, но, тем не менее, сохранились многие из старых традиций самого празднования.

«Рождество было введено в Норвегии по закону, принятому Хоконом Добрым в середине 10-го века. Самым «норвежским» в этой традиции, возможно, было пивоварение, хотя вряд ли норвежцы были одиноки в том, что подавали алкогольные напитки во время больших религиозных торжеств», — говорит он.

От старых традиций не отказались

Как в Норвегии, так и в остальной Европе, церкви было ясно, что люди будут продолжать праздновать Рождество так, как они делали это раньше, но сейчас уже «по-христиански».

«То есть теперь все пили во славу новых небесных сил. И тосты произносить они должны были уже не за Одина и Тора, а за Иисуса и Марию. Иными словами, старые традиции празднования не уничтожались, но надо было позаботиться о том, чтобы религиозное празднование обрело новые формы», — говорит Кристиансен.

Вот еще некоторые факты о Рождестве, которые вам, возможно, не были известны.

1. Считается, что первая рождественская открытка была отправлена англичанином Генри Коулом (Henry Cole). Он отправил ее своей бабушке в 1843 году.

2. Лютефиск (норвежское национальное блюдо, сушеная рыба, вымоченная в слабощелочном растворе — прим. ред.) — типично норвежское блюдо, но пришло оно из Южной Швеции и Северной Германии.

3. В песне «Рожественский сочельник» (песня Алфа Прёйсена — знаменитого норвежского писателя, поэта и барда — прим. ред.) мы узнаем об акушерке-Матье. Это реальный человек, жила она в Рингсакере (Ringsaker). На самом деле звали ее Хельга Юхансен (Helga Johansen), именно она принимала роды у матери Прёйсена. Но Прёйсен предпочел в песне назвать ее Матья, а не Хельга. Потому что так звали его бабушку.

4. Британский исследователь библии Иан Пол (Ian Paul) считает, что Иисус родился не в хлеву, а в частной комнате на втором этаже. Хлев возник благодаря неправильному переводу.

5. Археолог Авирам Ошри (Aviram Oshri) полагает, что Иисус родился в другом Вифлееме, а не в том, который принято считать местом рождения Иисуса. Этот город находится в 10 км от Назарета, в то время как город, известный как родина Иисуса, находится более чем в 150 км к югу. Ошри не думает, что Мария накануне родов могла уехать так далеко. Он также обнаружил еще много признаков того, что Иисус родился в другом Вифлееме.

6. Когда мы представляем себе рождение Иисуса, мы видим перед собой овец и трех королей вокруг яслей. В Рождественском евангелии (Евангелии от Луки) мы читаем о пастухах, но не о королях и не о Вифлеемской звезде. В Евангелии от Матфея мы читаем о «нескольких мудрецах», но там не говорится, сколько их было. Кроме того, о пастухах там ничего не говорится.

7. Долго не было известно, сколько же мудрецов приходили к Иисусу. Лишь в 3-м веке решили, что их было трое, потому что у них с собой было три дара: золото, благовония и мирра.

8.Имена мудрецов — Каспар, Мельхиор и Бальтазар — не из Библии. Имена обнаружены в одной итальянской церкви в 560 году.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип
Что ты несешь, Коля?
Что ты несешь, Коля? Наталья Радина
Хороший знак
Хороший знак Альфред Кох