Forbes: Потеря сухогруза Ursa Major стала серьезным ударом для России 25.12.2024, 18:46

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Корабль использовали для вывоза российских войск из Сирии.

В канун Рождества в Средиземном море недалеко от Испании затонуло грузовое судно-перевозчик Ursa Major, который использовали для вывоза российских войск из Сирии. Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, потеря «уникального и труднозаменимого» 13 000-тонного сухогруза стала серьезным ударом для «Оборонлогистики» и российской судостроительной промышленности.

Акс уточняет, что построенному в Германии судну Ursa Major было всего 15 лет, что очень мало для вспомогательного судна. Российский Центр управления в кризисных ситуациях отметил, что на судне произошел «взрыв» в машинном отделении, после чего судно перевернулось на правый борт и затонуло.

«Ursa Major» был особым объектом. Это был самый большой корабль «Оборонлогистики», а также одно из немногих судов в реестре компании, оснащенное пандусами для заезда и выезда автомобилей из трюма, а также кранами для вертикальной погрузки, установленными сверху», - отмечает Акс.

При этом российские блогеры отмечают, что более крупного универсального грузового судна с возможностью горизонтальной и вертикальной погрузки в РФ просто не существует.

Как отмечает Акс, по имеющимся данным, Ursa Major перевозило во Владивосток краны и специальные люки для атомных ледоколов, и именно громоздкие краны могли привести к перегрузке судна и его затоплению.

Задача Ursa Major на Дальнем Востоке заключалась в выполнении задач по «развитию портовой инфраструктуры и Северного морского пути», которые теперь, очевидно, сорваны, говорится в статье.

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