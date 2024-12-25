Власти Казахстана рассказали о состоянии выживших при крушении самолета 25.12.2024, 19:17

Списки погибших и пострадавших еще уточняются.

В результате крушения пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в Актау пострадали 29 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев, передает Tengrinews.

По словам заместителя премьера, 11 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести.

В числе пострадавших: 15 граждан Азербайджана, девять граждан России, два гражданина Кыргызстана, а гражданство трех человек еще уточняется, уточнил премьер.

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение рядом с аэропортом города Актау в Казахстане, он летел из Баку в Грозный. На борту находилось 62 человека и пять членов экипажа. Число погибших достигло 38.

Списки погибших и пострадавших еще уточняются — у некоторых пассажиров отсутствуют документы.

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