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В госкомпаниях РФ возродят уроки политинформации времен СССР

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  • 25.12.2024, 20:35
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В госкомпаниях РФ возродят уроки политинформации времен СССР

Зачем?

Руководители государственных организаций и компаний с госучастием усилят «политработу» в коллективах, чтобы обеспечить «осознанное голосование» сотрудников на выборах. Конкретные меры такой работы описаны в брошюре «Памятка замполита», которую сейчас распространяют среди чиновников и госкомпаний в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), пишет «Верстка».

Документ создан контролируемым государством «Фондом развития социальных инициатив» и полпредством президента на Дальнем Востоке, рассказали изданию два источника, работающих в регионе. В брошюре «осознанное голосование» на выборах всех уровней названо «ключевым показателем эффективности» работы «политработников», которые будут проходить обучение в «Центрах управления регионами» при структурах АНО «Диалог регионы». При этом набор идей, на которые должны ориентироваться «правильные» избиратели, совпадают с ключевыми тезисами российских властей и «Единой России».

«Политруки» в госкомпаниях должны работать над «укреплением традиционных ценностей в коллективе»: «коллективизма», «патриотизма», «служения Отечеству и ответственности за его судьбу», «крепкой семьи», «исторической памяти» и т. д. Для обеспечения «осознанного голосования» ответственным за политработу предлагают создавать информационные стенды, а в качестве аналогов «стенгазет» авторы брошюры назвали рабочие чаты, которые должны модерироваться специалистами. С помощью чатов, личных и коллективных бесед, а также анкетирований «политработники» смогут оценивать реальные настроения сотрудников. В брошюре также сказано, что влиять на эти настроения лучше всего через «неформальных лидеров» коллектива, которых будут вербовать «политруки».

«Политруки» также должны регулярно читать лекции по «политинформации» – онлайн и очно. Лекционный план будет составляться с учетом «информационной повестки». Кроме того, в ДФО создан закрытый телеграм-бот «Политрук», в котором доступны материалы для уроков «политграмотности». «Подобрать нужных лекторов помогут во внутриполитических блоках регионов ДФО с помощью проекта „Школа комиссаров“, а также во взаимодействии с обществом „Знание“», — отмечается в документе.

Памятка специально рассказывает об организации «структуры осознанного голосования» в госкомпаниях. «Политработник» руководит «региональными ответственными», которым подчиняются «ответственные в подведомственных организациях», непосредственно управляющие «бригадирами агитаторов» и самими «агитаторами». Также «политруков» обязывают проверять «уровень лояльности» работников, информировать о «нужных» кандидатах, инициировать и контролировать явку на выборах» и составлять списки сотрудников, говорится в материалах.

Как минимум два заключительных пункта прямо нарушают российское законодательство, обращает внимание «Верстка». За принуждение и контроль над волеизъявлением граждан установлена уголовная ответственность.

В начале 2024 года «Медуза» писала, что диктатор РФ Владимир Путин еще в феврале 2023 года дал поручение создать во всех федеральных госучреждениях должности «заместителя руководителя по общественно-политической работе». Согласно секретному указу, новых «политработников» предполагалось искать внутри самих госструктур — прежде всего среди уже работающих замов. При этом кандидатуру необходимо согласовывать с администрацией президента.

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