Украинские дроны ударили по судну «Федор Урюпин» в Крыму 26.12.2024, 11:43

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Этот корабль был украден россиянами в 2014 году.

Во временно оккупированном Крыму 23 декабря дроны поразили судно «Федор Урюпин». Об этом со ссылкой на источник пишет мониторинговый канал «Крымский ветер» в четверг, 26 декабря.

По данным паблика, судно поразили в бухте у поселка Черноморское.

БПЛА влетел в борт судна, удар пришелся выше ватерлинии, но судно не затонуло.

«Федор Урюпин» — это судно, которое принадлежит украинской компании «Черноморнефтегаз», оно было захвачено российскими оккупантами в 2014 году во время аннексии Крыма.

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