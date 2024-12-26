Украинские дроны ударили по судну «Федор Урюпин» в Крыму
- 26.12.2024, 11:43
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Этот корабль был украден россиянами в 2014 году.
Во временно оккупированном Крыму 23 декабря дроны поразили судно «Федор Урюпин». Об этом со ссылкой на источник пишет мониторинговый канал «Крымский ветер» в четверг, 26 декабря.
По данным паблика, судно поразили в бухте у поселка Черноморское.
БПЛА влетел в борт судна, удар пришелся выше ватерлинии, но судно не затонуло.
«Федор Урюпин» — это судно, которое принадлежит украинской компании «Черноморнефтегаз», оно было захвачено российскими оккупантами в 2014 году во время аннексии Крыма.