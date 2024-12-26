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Bild: На хвосте азербайджанского самолета виден серьезный признак внешнего удара

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  • 26.12.2024, 12:55
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Bild: На хвосте азербайджанского самолета виден серьезный признак внешнего удара

Немецкий эксперт рассказал, что произошло с упавшим Embraer 190.

Одной из версий катастрофы самолета «Азербайджанских авиалиний» в Казахстане, во время которой погибли 38 и пострадали 29 человек, назвали работу российских систем ПВО. Лайнер могли сбить по ошибке. Об этом пишет Bild.

Самолет, направлявшийся из Баку в Грозный, исчез с радаров после того, как пересек российскую границу. Спустя примерно полтора часа значительно поврежденный борт появился на территории Казахстана. В ходе аварийной посадки он ударился об землю, но почти половина пассажиров выжила.

Власти Азербайджана, дружественно настроенные по отношению к РФ, в качестве причины падения самолета назвали стаю птиц, с которой якобы столкнулся лайнер, после чего в самолете, предположительно, мог взорваться кислородный баллон.

Вместе с тем на видеозаписях и фото лайнера видны сотни мелких отверстий в хвостовой части.

По мнению авиационного эксперта Якоба Верта, следы на хвосте азербайджанского самолета, — не просто результат крушения.

«Множество мелких отверстий — это серьезный признак внешнего удара», — объяснил он.

Когда рейс из Баку в Грозном заходил на посадку, активно работали системы ПВО. На кадрах из города Шали, что в 20 километрах к югу от Грозного, видно, как зенитная ракета ВС РФ сбивает небольшой украинский самолет-дрон.

Одна из версий состоит в том, что военные РФ, возможно, посчитали азербайджанский самолет еще одним украинским БПЛА — и выпустили по нему ракету.

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