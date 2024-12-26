ВМС Украины: Затонувший российский сухогруз Ursa Majori перевозил важное оборудование 26.12.2024, 13:17

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Корабль был частью «Сирийского экспресса».

Российский сухогруз «Ursa Majorі», который 24 декабря затонул в Средиземном море, мог перевозить важное для россиян оборудование.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, корабль был частью «Сирийского экспресса». Судно поставляло все необходимое для российской военной базы в Тартусе.

«Это довольно большой универсальный сухогруз, который мог перевозить различные грузы любого типа. На видео можно увидеть, что он перевозил довольно ценное, сложное оборудование иностранного производства», - пояснил Плетенчук.

Представитель отметил, что из-за отсутствия соответствующего оборудования оккупанты в течение полугода не могли загружать крылатые ракеты «Калибр» в Новороссийске, что демонстрирует важность оборудования, которое перевозил корабль.

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