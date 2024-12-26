Россия вводит в Черном море режим ЧС 2 26.12.2024, 14:53

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Фото: Reuters

Местные власти не могут справиться с разливом мазута.

Путин принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщил глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов. Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил режим ЧС на региональном уровне, сообщает «Радио Свобода».

Аксенов также сообщил, что на ликвидацию последствий разлива будут выделены средства из федерального бюджета.

Режим ЧС на уровне края был введен губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым 25 декабря. До этого, с 17 декабря, в Анапе и Темрюкском районе действовал режим ЧС муниципального уровня. 21 декабря, после того как нефтепродукты достигли берегов Крыма, режим ЧС ввели и в Керчи.

В Анапе и Темрюкском районе очистка ведется на участке протяженностью 54 километра, а в зоне мониторинга находятся 190 километров побережья. К работам привлечены около четырёх тысяч спасателей и волонтеров.

По данным на 25 декабря, были собраны почти 30 тысяч тонн загрязненного песка, из которых 23,5 тысяч тонн уже вывезено с пляжей.

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