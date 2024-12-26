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ГУР: На передовых рубежах северокорейским подразделениям не хватает питьевой воды

  • 26.12.2024, 16:03
  • 1,158
ГУР: На передовых рубежах северокорейским подразделениям не хватает питьевой воды

Войска КНДР в Курской области продолжают нести потери.

Россия продолжает использовать северокорейских солдат в боевых действиях против Украины. Войска КНДР в Курской области продолжают нести потери.

Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

По данным ГУР, поддержку и сопровождение штурмовых групп северокорейских войск в Курской области осуществляют подразделения БПЛА РФ.

«Утром 20 декабря 2024 года штурмовики армии КНДР на одном из участков понесли санитарные потери в количестве не менее 5 военнослужащих. Однако российские офицеры приказали продолжать удержание позиции», - говорится в сообщении.

Также подтверждено поражение минометного расчета подразделения армии КНДР.

«На передовых рубежах северокорейским подразделениям не хватает питьевой воды - из-за активных боевых действий логистика затруднена», - добавили в ГУР.

По данным разведки, 20 декабря в результате нанесенного Силами безопасности и обороны Украины огневого поражения по скоплению противника в районе населенного пункта Новоивановка Курской области северокорейские войска понесли значительные потери убитыми и ранеными.

В то же время 21 декабря россияне продолжили укомплектовывать подразделения армии КНДР боеприпасами и продовольствием с целью замещения потерь на позициях и продолжения штурмовых действий.

А 22 декабря в результате успешного удара Сил безопасности и обороны Украины, вероятно, по одному из ключевых узлов связи северокорейской армии зафиксировано резкое снижение радиообмена между военными КНДР.

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