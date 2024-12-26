Ученые: Одна прогулка в день может продлить жизнь на шесть часов 26.12.2024, 16:26

Физическая активность — мощный инструмент.

Ученые из австралийского университета Гриффита представили убедительную причину выйти на прогулку: всего час ходьбы ежедневно способен прибавить до шести часов к продолжительности жизни. Такой эффект особенно заметен для тех, кто входит в 25% наименее активных людей, согласно данным фитнес-трекеров. Работа опубликована в журнале British Journal of Sports Medicine (BJSM).

Исследователи проанализировали данные национального опроса о здоровье и питании в США. Результаты показали, что даже небольшая дополнительная активность значительно снижает риск преждевременной смерти.

«Если бы все были так же подвижны, как наиболее физически активная часть населения, средняя продолжительность жизни людей старше 40 лет увеличилась бы на 5,3 года», — отметил профессор Леннарт Веерман, ведущий автор исследования.

Чтобы получить максимальную пользу от ходьбы, рекомендуется уделять ей чуть меньше трех часов в день. Однако даже часовая прогулка уже способна принести значительные результаты.

«Физическая активность — мощный инструмент, снижающий риск смерти более чем наполовину», — подчеркнул профессор Веерман.

Ученые также обратили внимание на то, что физическая активность не только полезна для здоровья каждого отдельного человека, но и может способствовать снижению нагрузки на системы здравоохранения и улучшению экологической ситуации в целом.

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