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По РФ прокатилась волна поджогов и подрывов

  • 26.12.2024, 16:40
По РФ прокатилась волна поджогов и подрывов

55 случая за одну неделю.

За последние шесть дней – с 18 по 24 декабря – в России произошло 55 поджогов и подрывов, которые были выполнены гражданами по заданию мошенников, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные МВД.

«В большинстве случаев исполнителями преступлений стали люди пожилого возраста, пенсионеры. В то же время среди них оказались и представители молодого поколения – школьники и студенты, искавшие возможность легкого заработка», – заявили в МВД.

По данным ведомства, за поджоги и подрывы были задержаны 44 гражданина.

Происшествия произошли в Москве и Петербурге, Московской, Ленинградской, Новосибирской, Тверской, Тульской, Псковской областях, Красноярском, Алтайском краях и в других регионах.

По данным «Медиазоны», предыдущая самая крупная волна поджогов в России пришлась на конец июля – начало августа этого года. Тогда за неделю было совершено 37 курируемых мошенниками поджогов.

Всего с начала войны «Медиазона» насчитала 172 организованные мошенниками атаки, в результате которых россияне поджигали военкоматы, банкоматы, городские администрации, полицейские участки и релейные шкафы на железной дороге.

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