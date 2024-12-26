По РФ прокатилась волна поджогов и подрывов
- 26.12.2024, 16:40
55 случая за одну неделю.
За последние шесть дней – с 18 по 24 декабря – в России произошло 55 поджогов и подрывов, которые были выполнены гражданами по заданию мошенников, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные МВД.
«В большинстве случаев исполнителями преступлений стали люди пожилого возраста, пенсионеры. В то же время среди них оказались и представители молодого поколения – школьники и студенты, искавшие возможность легкого заработка», – заявили в МВД.
По данным ведомства, за поджоги и подрывы были задержаны 44 гражданина.
Происшествия произошли в Москве и Петербурге, Московской, Ленинградской, Новосибирской, Тверской, Тульской, Псковской областях, Красноярском, Алтайском краях и в других регионах.
По данным «Медиазоны», предыдущая самая крупная волна поджогов в России пришлась на конец июля – начало августа этого года. Тогда за неделю было совершено 37 курируемых мошенниками поджогов.
Всего с начала войны «Медиазона» насчитала 172 организованные мошенниками атаки, в результате которых россияне поджигали военкоматы, банкоматы, городские администрации, полицейские участки и релейные шкафы на железной дороге.