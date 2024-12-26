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Лукашенко замахнулся на «десяток» российских ракетных комплексов «Орешник»

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  • 26.12.2024, 19:46
  • 3,786
Лукашенко замахнулся на «десяток» российских ракетных комплексов «Орешник»

Удивился даже Путин.

Режим Лукашенко готов разместить на своей территории не менее десяти новейших российских ракетных комплексов «Орешник», заявил белорусский диктатор пропагандисту Life Александру Юнашеву.

«Думаю, что пока десяток, а дальше посмотрим. Если у россиян будет желание больше разместить — мы разместим и больше», — сказал диктатор в ответ на вопрос, сколько комплексов «Орешник» привезут в Беларусь. Ранее правитель говорил, что в его стране насчитывается «десятка три» площадок, подходящих для размещения «Орешника».

В момент беседы к Лукашенко и пропагандистам подошел российский диктатор Владимир Путин. «Я говорю, что пока десять, комплексов, а потом, если будет желание <...> — и больше «Орешников», — пояснил ему Лукашенко.

«Нет, ну, десять это...», — отметил российский правитель, не закончив фразу и подняв вверх обе руки.

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