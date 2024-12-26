Лукашенко замахнулся на «десяток» российских ракетных комплексов «Орешник» 11 26.12.2024, 19:46

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Удивился даже Путин.

Режим Лукашенко готов разместить на своей территории не менее десяти новейших российских ракетных комплексов «Орешник», заявил белорусский диктатор пропагандисту Life Александру Юнашеву.

«Думаю, что пока десяток, а дальше посмотрим. Если у россиян будет желание больше разместить — мы разместим и больше», — сказал диктатор в ответ на вопрос, сколько комплексов «Орешник» привезут в Беларусь. Ранее правитель говорил, что в его стране насчитывается «десятка три» площадок, подходящих для размещения «Орешника».

В момент беседы к Лукашенко и пропагандистам подошел российский диктатор Владимир Путин. «Я говорю, что пока десять, комплексов, а потом, если будет желание <...> — и больше «Орешников», — пояснил ему Лукашенко.

«Нет, ну, десять это...», — отметил российский правитель, не закончив фразу и подняв вверх обе руки.

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