ИИ составил резюме идеального кандидата 3 26.12.2024, 21:35

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Работодатели сразу же просили перезвонить им.

Программист Грег Смит специализируется на искусственном интеллекте, он работал в крупнейших технологических компаниях и теперь ищет возможности для карьерного роста. Один из рекрутеров попросил его позвонить для беседы всего через 24 минуты после подачи резюме. «Это было бы отличной новостью для Грега, если бы не одно но: его не существует», — рассказывает издание Daily Mail о своем эксперименте.

Журналист Daily Mail использовал искусственный интеллект, чтобы написать резюме для идеального кандидата. Он скопировал и вставил описание вакансии в одну из программ ИИ и попросил сделать привлекательное для рекрутера резюме.

Получилась полная история работы и учебы, причем с реальными названиями компаний и учреждений. Также ИИ предложил привлекательные имя и адрес для кандидата. На основе этой информации программа сгенерировала сопроводительное письмо — так у соискателя появилась убедительная история, которая соответствовала информации в резюме.

Одна из первых вакансий, на которую журналист подал заявку от имени несуществующего человека, была в крупной технологической фирме в Лондоне. Было написано, что ответ нужно ждать в течение трех дней, но рекрутеру потребовалось всего 24 минуты, чтобы связаться и попросить позвонить ему.

Эксперты по подбору персонала считают, что провернуть такой трюк может быть заманчивой идеей на гиперконкурентном рынке труда. Джеймс Рид, генеральный директор рекрутинговой фирмы Reed Recruitment, прокомментировал, что нет ничего плохого в использовании инструментов ИИ, таких как ChatGPT, для приведения резюме в порядок — если только они не приукрашивают правду.

Тенденция такова, что люди стали искать чаще резюме, подготовленное ИИ, чем советы по написанию собственного резюме. Но есть и подводные камни: если преувеличивать свои навыки, это рано или поздно раскроется, считают эксперты.

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