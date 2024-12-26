В работе ChatGPT произошел глобальный сбой 26.12.2024, 23:14

Проблемы возникают с доступом к сайту и работой мобильного приложения.

Пользователи по всему миру сообщают о проблемах с работой сервисов OpenAI, включая поисковик на основе ChatGPT, следует из статистики Downdetector.

Жалобы начали поступать около 22:00 по Минску. В основном проблемы возникают с доступом к сайту и работой мобильного приложения. О сбое сообщают пользователи из Нидерландов, Германии, Казахстана, Польши, Финляндии и других.

При переходе на сайт ChatGPT появляется уведомление об ошибке. OpenAI сообщает, что в работе ChatGPT, API и Sora фиксируется высокая частота ошибок. «Установлено, что эта проблема вызвана провайдером более высокого уровня, в настоящее время мы проводим мониторинг», — говорится в сообщении.

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