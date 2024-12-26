У российских авиакомпаний отобрали допуск на полеты в Минск и Гомель 26.12.2024, 23:33

Не взлетели.

Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) выпустило приказ №1164-П от 24 декабря 2024 года, которым вносит изменения в выданные ранее допуски на полеты самолетов авиакомпаний по разным направлениям. Что примечательно, этот приказ содержит почти одни только отзывы допусков — всего более 400 маршрутов, по которым допуски отозваны, передает blizko.by.

Часть маршрутов касаются Беларуси, а именно Минска и Гомеля.

Под отзыв на белорусских направлениях попали 5 авиакомпаний: «Аэрофлот», «Нордстар», «Победа», «Смартавиа», «Уральские авиалинии».

Вот на каких линиях самолеты не появятся:

«Аэрофлот»: Краснодар - Минск

«Нордстар»: Жуковский - Минск

«Победа»: Москва - Гомель

«Смартавиа»: Архангельск - Минск

«Уральские авиалинии»: Калининград - Минск, Нижний Новгород - Минск

Примечательно, что ни по одному из этих направлений полеты указанными компаниями никогда не выполнялись. В 2018 году «Победа» собиралась начать полеты из Гомеля в Москву, но отказалась от этой идеи, сославшись на якобы слишком высокие тарифы на аэропортовое обслуживание. Blizko.by рассказывал: осенью 2015 года российский лоукостер «Победа» получил от «Росавиации» допуски на полеты из Гомеля в Москву, и гомельский аэропорт подтвердил, что ведет переговоры о ежедневном рейсе. Но в мае 2016–го «Победа» вдруг самостоятельно отзывает допуски на этот маршрут. Год спустя (осень 2017) «Росавиация» снова выдает «Победе» допуск на ту же линию, плюс Департамент по авиации при Минтрансе Беларуси тоже выдал разрешение. Была объявлена и дата начала полетов: 16 февраля 2018–го, но билеты так и не поступили в продажу. Ни одного рейса по этому маршруту «Победа» так и не выполнила.

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