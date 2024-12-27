ВСУ взяли в плен первого солдата КНДР

ВСУ взяли в плен первого солдата КНДР7
- 27.12.2024, 8:17
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Раненый северокорейский военный был захвачен живым.
Разведка Южной Кореи подтвердила данные о взятии украинскими военными в плен раненого северокорейского солдата в Курской области. Накануне вечером соответствующая информация о захвате бойца КНДР в плен появилась на украинских медиаресурсах.
Об этом сообщает Yonhap News Agency.
Крупнейшее южнокорейское информационное агентство распространило в пятницу, 27 декабря, заявление разведки Республики Корея с подтверждением, что раненый северокорейский солдат был захвачен живым
«Благодаря обмену информацией в режиме реального времени с разведывательной организацией дружественной страны (мы) подтвердили захват раненого северокорейского солдата и планы тщательно изучить дальнейшее развитие событий», - говорится в коротком релизе Национальной разведывательной службы, которое цитирует Yonhap.