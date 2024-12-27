В Беларусь везут украденных из Украины детей

В Беларусь везут украденных из Украины детей1
- 27.12.2024, 13:56
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В вывозе детей помогал лично Лукашенко.
Более 70 жителей оккупированных территорий Украины прибыли в Беларусь на «оздоровление» при участии благотворительного фонда Алексея Талая.
По данным «Гомельской правды», 33 ребенка из дома-интерната в Антраците Луганской области отправились в санаторий «Дубровенка» под Могилевом, а еще 40 детей и взрослых из Донецка, Луганска и Мариуполя будут «оздоравливаться» в Витебской области.
Отмечается, что в вывозе детей помогал лично Лукашенко.
В публикации отмечается, что детей из Антрацитовского дома-интерната по пути завезли на экскурсию и дегустацию на местное молочное предприятие, а после их поздравили сотрудники областного управления МЧС с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые «приехали на украшенной яркими огнями пожарной машине, вручили детям сладкие подарки».
Напомним, принудительный вывоз украинских детей стал одним из оснований для передачи материалов против режима Лукашенко в Международный уголовный суд.