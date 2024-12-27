закрыть
27 декабря 2024, пятница, 16:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Для владельцев авто вводят очередное новшество

  • 27.12.2024, 15:08
  • 3,928
Для владельцев авто вводят очередное новшество

Изменения произойдут в следующем году.

В Беларуси в 2025 году расширят список случаев, когда не будет начисляться налог за транспорт. Новшество предусмотрено правками в Налоговый кодекс, пишет «Зеркало».

Сейчас не начисляют этот налог за транспорт, который сняли с учета в ГАИ. А с 2025 года власти расширят список оснований, по которым будут освобождать от этого сбора.

Так, налог не начислят, если транспорт:

обратили в доход государства по решению компетентного госоргана (и этот вердикт вступил в силу);

прекратил существовать (к примеру, был уничтожен или со временем пришел в такое состояние, при котором его нельзя использовать).

То, что транспорт перестал существовать, надо подтвердить налоговикам — предоставить документы. Причем физлицам сделать это можно в любой налоговой инспекции, не обязательно по месту жительства, а юрлицам — по месту постановки на учет.

Если пояснения примут, то сбор перестанут начислять со следующего месяца по отношению к тому, в котором транспортное средство прекратило существовать.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип