Для владельцев авто вводят очередное новшество 27.12.2024, 15:08

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Изменения произойдут в следующем году.

В Беларуси в 2025 году расширят список случаев, когда не будет начисляться налог за транспорт. Новшество предусмотрено правками в Налоговый кодекс, пишет «Зеркало».

Сейчас не начисляют этот налог за транспорт, который сняли с учета в ГАИ. А с 2025 года власти расширят список оснований, по которым будут освобождать от этого сбора.

Так, налог не начислят, если транспорт:

обратили в доход государства по решению компетентного госоргана (и этот вердикт вступил в силу);

прекратил существовать (к примеру, был уничтожен или со временем пришел в такое состояние, при котором его нельзя использовать).

То, что транспорт перестал существовать, надо подтвердить налоговикам — предоставить документы. Причем физлицам сделать это можно в любой налоговой инспекции, не обязательно по месту жительства, а юрлицам — по месту постановки на учет.

Если пояснения примут, то сбор перестанут начислять со следующего месяца по отношению к тому, в котором транспортное средство прекратило существовать.

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