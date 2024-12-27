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США ввели санкции против основателя «Грузинской мечты»

  • 27.12.2024, 19:59
США ввели санкции против основателя «Грузинской мечты»
Бидзина Иванишвили

Он попал в список SDN Управления по контролю за иностранными активами.

США ввели санкции против лидера «Грузинской мечты», бизнесмена Бидзины Иванишвили, сообщается на сайте Минфина.

Он попал в список SDN Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

13 декабря США ввели визовые ограничения против тех, кто, по данным Вашингтона, ответственен за «подрыв демократии в Грузии». В список вошли 20 человек, их имена названы не были. В Вашингтоне отмечали, что в отношении представителей Тбилиси введут и другие ограничения.

Санкции против властей Грузии за разгон протестов ввела и Украина. Под ограничения попали в том числе Иванишвили и премьер страны Ираклий Кобахидзе.

Внутриполитическая обстановка в Грузии усугубилась после парламентских выборов в конце октября, на которых якобы вновь одержала победу «Грузинская мечта». Результаты голосования не признали оппозиционные партии и уходящий в отставку президент Саломе Зурабишвили. Спустя месяц Кобахидзе объявил о заморозке переговоров насчет вступления Грузии в ЕС до конца 2028 года и отказе от европейской финансовой помощи.

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