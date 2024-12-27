Умер руководивший Suzuki более 40 лет Осаму Судзуки 2 27.12.2024, 20:25

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Осаму Судзуки

Он скончался в возрасте 94 лет.

В возрасте 94 лет скончался Осаму Судзуки, который с 1978 по 2021 годы возглавлял компанию Suzuki Motor, передает Reuters. Как сообщили в компании, Судзуки умер от лимфомы.

За время его работы в компании Suzuki сформировала альянсы с General Motors и Volkswagen для продажи машин в Северной Америке и Европе. Под руководством Судзуки компания заняла доминирующую долю рынка малолитражных автомобилей в Индии.

Судзуки был известен своей бережливостью. Например, он требовал снизить потолки на заводе, чтобы экономить на кондиционировании воздуха, а также летал эконом-классом даже в преклонном возрасте, пишет агентство.

Судзуки при рождении имел фамилию Мацуда, но сменил ее после женитьбы на внучке основателя Suzuki Motor Corporation Мичио Судзуки. Он начал работать в автокомпании в 1958 году, а в 1978 году занял должность президента и генерального директора корпорации.

В 2016 году Судзуки передал пост гендиректора сыну, оставшись председателем совета директоров еще на пять лет. Затем до конца жизни он сохранял пост советника.

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