закрыть
27 декабря 2024, пятница, 21:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Умер руководивший Suzuki более 40 лет Осаму Судзуки

2
  • 27.12.2024, 20:25
  • 1,992
Умер руководивший Suzuki более 40 лет Осаму Судзуки
Осаму Судзуки

Он скончался в возрасте 94 лет.

В возрасте 94 лет скончался Осаму Судзуки, который с 1978 по 2021 годы возглавлял компанию Suzuki Motor, передает Reuters. Как сообщили в компании, Судзуки умер от лимфомы.

За время его работы в компании Suzuki сформировала альянсы с General Motors и Volkswagen для продажи машин в Северной Америке и Европе. Под руководством Судзуки компания заняла доминирующую долю рынка малолитражных автомобилей в Индии.

Судзуки был известен своей бережливостью. Например, он требовал снизить потолки на заводе, чтобы экономить на кондиционировании воздуха, а также летал эконом-классом даже в преклонном возрасте, пишет агентство.

Судзуки при рождении имел фамилию Мацуда, но сменил ее после женитьбы на внучке основателя Suzuki Motor Corporation Мичио Судзуки. Он начал работать в автокомпании в 1958 году, а в 1978 году занял должность президента и генерального директора корпорации.

В 2016 году Судзуки передал пост гендиректора сыну, оставшись председателем совета директоров еще на пять лет. Затем до конца жизни он сохранял пост советника.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип