Умер руководивший Suzuki более 40 лет Осаму Судзуки

Умер руководивший Suzuki более 40 лет Осаму Судзуки2
- 27.12.2024, 20:25
- 1,992
Он скончался в возрасте 94 лет.
В возрасте 94 лет скончался Осаму Судзуки, который с 1978 по 2021 годы возглавлял компанию Suzuki Motor, передает Reuters. Как сообщили в компании, Судзуки умер от лимфомы.
За время его работы в компании Suzuki сформировала альянсы с General Motors и Volkswagen для продажи машин в Северной Америке и Европе. Под руководством Судзуки компания заняла доминирующую долю рынка малолитражных автомобилей в Индии.
Судзуки был известен своей бережливостью. Например, он требовал снизить потолки на заводе, чтобы экономить на кондиционировании воздуха, а также летал эконом-классом даже в преклонном возрасте, пишет агентство.
Судзуки при рождении имел фамилию Мацуда, но сменил ее после женитьбы на внучке основателя Suzuki Motor Corporation Мичио Судзуки. Он начал работать в автокомпании в 1958 году, а в 1978 году занял должность президента и генерального директора корпорации.
В 2016 году Судзуки передал пост гендиректора сыну, оставшись председателем совета директоров еще на пять лет. Затем до конца жизни он сохранял пост советника.