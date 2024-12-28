Началось массовое дезертирство российских солдат из Херсонской области 3 28.12.2024, 8:36

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В регион переброшены дополнительные заградотряды.

На временно оккупированных территориях Херсонской области участились случаи дезертирства среди российских солдат. Для борьбы с этим явлением командование использует заградительные отряды.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что причиной побега и случаев самокалечения является нежелание оккупантов умирать из-за амбиций российского диктатора Владимира Путина.

«Для поиска дезертиров в регион прибыли дополнительные силы Росгвардии, которые выполняют роль заградительных отрядов», - говорится в сообщении.

Кроме того, в ЦНС отметили, что российское командование расселяет оккупантов вдоль линии берега Днепра в пустые помещения украинцев, а также захваченные общежития. Для этого местная оккупационная администрация составляет списки соответствующих помещений под заселение.

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