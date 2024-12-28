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ВСУ отбили один из самых больших штурмов и уничтожили 12 единиц бронетехники РФ

  • 28.12.2024, 10:13
  • 1,674
ВСУ отбили один из самых больших штурмов и уничтожили 12 единиц бронетехники РФ

Бой в районе села Клищиевка показали на видео.

Украинские защитники из 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» совместно с соседними подразделениями отбили один из крупнейших штурмов за последнее время в районе села Клещеевка на Бахмутском направлении, сообщает «Цензор.НЕТ».

Оккупанты бросили в бой около 15 единиц тяжелой техники и до трех взводов штурмовой пехоты, но благодаря слаженной работе украинских воинов наступление было остановлено.

Штурм врага осуществлялся одновременно на двух направлениях с применением танков Т-72 и боевых машин пехоты БМП-2. Однако благодаря четкому взаимодействию экипажей батальона беспилотных систем Black Raven, 2-го и 3-го механизированных батальонов, а также артиллерийской поддержке, оккупанты понесли сокрушительные потери.

Результаты боя:

Уничтожено 6 танков Т-72, 6 БМП-2.

Еще один танк был поврежден.

Потери врага в живой силе уточняются.

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