ВСУ отбили один из самых больших штурмов и уничтожили 12 единиц бронетехники РФ
- 28.12.2024, 10:13
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Бой в районе села Клищиевка показали на видео.
Украинские защитники из 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» совместно с соседними подразделениями отбили один из крупнейших штурмов за последнее время в районе села Клещеевка на Бахмутском направлении, сообщает «Цензор.НЕТ».
Оккупанты бросили в бой около 15 единиц тяжелой техники и до трех взводов штурмовой пехоты, но благодаря слаженной работе украинских воинов наступление было остановлено.
Штурм врага осуществлялся одновременно на двух направлениях с применением танков Т-72 и боевых машин пехоты БМП-2. Однако благодаря четкому взаимодействию экипажей батальона беспилотных систем Black Raven, 2-го и 3-го механизированных батальонов, а также артиллерийской поддержке, оккупанты понесли сокрушительные потери.
Результаты боя:
Уничтожено 6 танков Т-72, 6 БМП-2.
Еще один танк был поврежден.
Потери врага в живой силе уточняются.