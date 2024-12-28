закрыть
28 декабря 2024, суббота, 10:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Из России в Беларусь не пропустили тонны новогодних фруктов

  • 28.12.2024, 10:51
Из России в Беларусь не пропустили тонны новогодних фруктов

Цитрусовые заблокировала Брянская таможня.

Брянские таможенники задержали два автомобиля с цитрусовыми, которые ехали в Беларусь. Россельхознадзор обнаружил, что на фрукты не было сертификатов, в итоге в нашу страну их не впустили.

Во время осмотра грузов и проверки документов инспекторы выяснили, что мандарины, лимоны и апельсины общим весом более 3,9 тонны перевозились в Беларусь без фитосанитарных сертификатов, подтверждающих безопасность товара и соответствие требованиям получателя.

Из-за нарушений вывоз этих товаров из России был запрещен.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип