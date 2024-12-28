Из России в Беларусь не пропустили тонны новогодних фруктов 28.12.2024, 10:51

Цитрусовые заблокировала Брянская таможня.

Брянские таможенники задержали два автомобиля с цитрусовыми, которые ехали в Беларусь. Россельхознадзор обнаружил, что на фрукты не было сертификатов, в итоге в нашу страну их не впустили.

Во время осмотра грузов и проверки документов инспекторы выяснили, что мандарины, лимоны и апельсины общим весом более 3,9 тонны перевозились в Беларусь без фитосанитарных сертификатов, подтверждающих безопасность товара и соответствие требованиям получателя.

Из-за нарушений вывоз этих товаров из России был запрещен.

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