Из России в Беларусь не пропустили тонны новогодних фруктов
- 28.12.2024, 10:51
Цитрусовые заблокировала Брянская таможня.
Брянские таможенники задержали два автомобиля с цитрусовыми, которые ехали в Беларусь. Россельхознадзор обнаружил, что на фрукты не было сертификатов, в итоге в нашу страну их не впустили.
Во время осмотра грузов и проверки документов инспекторы выяснили, что мандарины, лимоны и апельсины общим весом более 3,9 тонны перевозились в Беларусь без фитосанитарных сертификатов, подтверждающих безопасность товара и соответствие требованиям получателя.
Из-за нарушений вывоз этих товаров из России был запрещен.